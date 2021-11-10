أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الأكراد لا يقبلون سلامه الزائف.

تصريحات بولدان جاءت تعليقا على مقطع فيديو تم تداوله للرئيس أردوغان وهو يغني باللغة الكردية مع مجموعة من الشباب، خلال زيارته ولاية باتمان ذات الغالبية الكردية.

وأوضحت برفين بولدان أن: “النهج العدائي لحكومة حزب العدالة والتنمية تجاه النساء والمعارضة الديمقراطية والأكراد، جعلهم غير قادرين على الخروج إلى الشوارع أو التحدث إلى الناس”.

قالت رئيسة الحزب الكردي إن أردوغان بات لا يستطيع الظهور أمام الجماهير الكردية، ولم يعد يجد أي خطاب يوجه لهم.

سخرت بولدان من قيام أردوغان بالغناء باللغة الكردية، في الوقت الذي تقوم فيه حكومته بهاجمة إرادة الأكراد واحتجاز سياسييهم رهائن لسنوات، وإغلاق حتى رياض الأطفال الناطقة باللغة الكردية والمؤسسات الثقافية الكردية، وتغيير أسماء المتنزهات والشوارع باللغة الكردية.