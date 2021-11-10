أنقرة (زمان التركية) – تواصل فاطمة آنا كاراكوزو، والدة المعتقلة عائشة أوزدوغان، معركة البحث عن حقوق ابنتها المهدرة.

وعبر تويتر تصدر وسم “النساء المعتقلات ظلما” مع تصريحات أدلت بها كاراكوزو مؤخرا من أمام محكمة أنطاليا خلال وقفتها الاحتجاجية برفقة ملك شاتين كايا وهي والدة طالب عسكري صدر بحقه حكم بالمؤبد.

وذكرت كاراكوزو في تصريحاتها أن ابنتها فقدت جميع أسنانها وباتت تعتمد على الحقن في الحصول على الطعام، كما طالبت السلطات بالإفراج عن نجلتها متعهدة بتكفل تكلفة علاجها بنفسها.

تواصل السلطات التعنت مع عائشة أوزدوغان، التي تعاني من نوع نادر من السرطان في مرحلة متقدمة، بالإصرار على الزج بها خلف القضبان بعد تصديق المحكمة العليا على عقوبة السجن الصادرة بحقها بسبب عملها مديرة لأحد المساكن الطلابية التابعة لحركة الخدمة.