أنقرة (زمان التركية) – تصدرت أسعار لحوم الدجاج والبطاطس قائمة السلع الغذائية في تركيا بنسبة 70 بالمئة.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر 2021 إلى 19.89 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن المنتجات الغذائية التي سجلت أعلى زيادة في الأسعار مقارنة بالعام السابق هي البطاطس ولحوم الدجاج.

ارتفع متوسط ​​سعر البطاطس من 2.06 عام 2020 إلى 3.51 عام 2021. معدل الزيادة السنوية للبطاطس 69.8 بالمائة.

وكان متوسط ​​سعر لحم الدجاج في أكتوبر 2020 هو 11.54 ليرة تركية. ارتفع لحم الدجاج، الذي زاد 68.3 في المائة في عام، إلى 19.42 ليرة تركية.

وخلال العام الأخير ارتفعت معدل تضخم مستلزمات المطبخ بنحو 24.6 في المئة مما أسفر عن سقوط ملايين الأتراك تحت حاجز الجوع وعاود إثارة الجدل بشأن معايير الحد الأدنى للمعيشة داخل تركيا.

من جهة أخرى تشير بيانات اتحاد النقابات العمالية التركية (TÜRK-İŞ)، إلى أن الإنفاق الشهري على الغذاء (حد الجوع) المطلوب لعائلة مكونة من أربعة أفراد في تركيا في عام 2021 من أجل نظام غذائي صحي ومتوازن وكاف هو 3 آلاف و49 ليرة تركية، بينما الحد الأدنى للأجور في تركيا هو 2000 ليرة تركية.