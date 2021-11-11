أنقرة (زمان التركية) – علق حزب السعادة على ما تم اعتباره إهانة لرئيس حزبهم تمل كارامولا أوغلو، من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بين أردوغان وكارامولا أوغلو في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة أمس الأربعاء، اعتبر البعض أن أردوغان تصرف بشكل غير لائق ومتعالي.

أردوغان منع كارامولا أوغلو من الجلوس على المقعد المجاور له، وجعله يجلس على أريكة مقابلة له، رغم أنه من المعتاد أن يجلس أردوغان وضيفه على بجوار بعضهما البعض.

بولنت كايا نائب رئيس حزب السعادة، فند التبريرات التي تقول إنه تم تنفيذ البروتوكول خلال اللقاء، قائلا: “المضيف، سيدي الرئيس، قام بتنفيذ بروتوكوله الخاص. ومع ذلك، لا أعرف ما إذا كان هذا البروتوكول ينطبق على قادة الأحزاب الأخرى أيضًا. أترك الصور لتقدير الجمهور” في إشارة إلى عدم تطبيق هذا الأمر خلال لقاء رؤساء أحزاب أخرى مثل زعيم حزب الحركة القومية.

وأشار كايا إلى أن طلب الاجتماع مع أردوغان جاء من طرف حزب السعادة.

يذكر أن عددا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا أردوغان، بالغطرسة والازدراء بسبب تصرفاته خلال لقائه مع كارمولا أوغلو.