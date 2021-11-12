أنقرة (زمان التركية) – تتواصل إجراءات ترحيل 45 سوريا من تركيا، على خلفية مشاركتهم منشورات اعتبرها الأتراك “استفزازية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي،.

وبحسب معلومات صحفية فقد أحيل الأشخاص الـ 45 إلى مراكز الترحيل إثر اتخاذ الإجراءات القضائية.

ولا تزال الإجراءات متواصلة بحق الأجانب المذكورين الذين يخضعون للمراقبة الإدارية في مراكز الترحيل.

وانتشر مؤخرا فيديوهات للاجئين سوريين قبل أسابيع بنشر صور موز على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لمواطن تركي في مقابلة، لتبدأ رئاسة إدارة الهجرة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه “المنشورات الاستفزازية”.

وانتشرت مقاطع مصورة لأشخاص يزعمون أنهم سوريون يأكلون الموز، عقب انتشار مقطع على أحد مواقع الأخبار في 17 أكتوبر يظهر مشادة في أحد شوارع اسطنبول بين شابة سورية ومجموعة من الأتراك.

ويسمع صوت رجل من مجموعة الأتراك قائلا للشابة “معيشتكم ميسرة وسهلة أكثر منا. أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات من الأسواق”.

وأظهر أحد المقاطع المصورة على تطبيق “تيك توك”، مجموعة من الشباب (غير الاتراك) يضحكون أثناء تناول الموز في صالون للحلاقة، بينما يتم تشغيل تسجيل النقاش الحاد في الخلفية.