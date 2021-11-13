أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر رغيف الخبز في ولاية إسطنبول بنسبة 25%.

أعلنت غرفة تجارة اسطنبول، أنه اعتبارًا من 12 نوفمبر 2021، ستبدأ جميع المخابز، في بيع رغيف الخبز البالغ وزنه 230 جرامًا مقابل 2.5 ليرة تركية.

وأوضحت الغرفة أن الخبز سيباع بسعر إلى 2.50 ليرة تركية.

وأشار حسن دمير، رئيس اللجنة المهنية رقم 12 في منظمة صناعة الخبز والدقيق ومنتجات المخابز، إلى أن سعر الكيلو جرام للخبز ارتفع من 9.09 ليرة تركية إلى 10.87 ليرة تركية مع زيادة التعريفة الجمركية.

وقال دمير: “هذا هو السعر الرسمي الآن. ستقوم غرفة تجارة إسطنبول بطباعة التعرفة الرسمية وإرسالها إلى المخابز”.

وأكد دمير أن مكتب محافظ اسطنبول، أو وزارة التجارة دائمًا لديه السلطة لإلغاء القرار المتخذ من قبل غرفة تجارة إسطنبول، متابعا: “ومع ذلك، لا يتوقع منا أن نواجه مثل هذا الموقف. لأن السلطات تدرك مقدار التكاليف التي تدفعنا في الظروف الحالية”.