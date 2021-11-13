أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية 3 أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان بتهمة تصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بسبب تصويرهم قصر الرئيس أردوغان في منطقة أوسكودار بإسطنبول، اعتقلت السلطات التركية 3 أشخاص بينهم زوجان إسرائيليان في الأربعينات.

وتمت إحالة المشتبه بهم إلى المحكمة بعد استجوابهم من قبل فرق فرع مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة إسطنبول.

ووجهت إلى الثلاثة تهمة التجسس العسكري والسياسي.

ونفت عائلة الزوجين المعتقلين وجود أي علاقة لهما مع الاستخبارات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بعد شهر من اعتقال 15 شخصا داخل تركيا بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.