أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إنه من الخطأ إلقاء اللوم على تركيا في أزمة اللاجئين في بيلاروسيا.

وأوضح قالين أن أزمة المهاجرين غير الشرعيين بين بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا وعدد قليل من الدول الأوروبية الأخرى، لا علاقة لها بتركيا.

وأضاف قالين: “يتوجه المسافرون أولاً إلى بيلاروسيا، ثم إلى ليتوانيا وبولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. من الخطأ إلقاء اللوم على تركيا أو الخطوط الجوية التركية على هذا”.

وأشار قالين إلى أن تركيا منعت بيع تذاكر الطيران لمواطني العراق وسوريا واليمن الراغبين في السفر إلى بيلاروسيا من تركيا. وأعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا في بيانها أن القرار “سيظل ساري المفعول حتى إشعار آخر”.

وكانت الخطوط الجوية التركية (THY) نفت في وقت سابق المزاعم القائلة بأنها نقلت مهاجرين غير شرعيين على متن رحلاتها إلى بيلاروسيا.