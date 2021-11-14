أنقرة (زمان التركية) – لا يمضي يوم إلا وتشهد فيه تركيا زيادة جديدة في الأسعار، بالتزامن مع أزمة انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية التي بدأت في أعقاب الانقلاب المزعوم في 2016 إلى أن وصل سعر الدولار الواحد إلى 10 ليرات.

وكشفت تقارير أن سعر الكستناء في تركيا شهد هذا العام ارتفاعا بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي.

كشفت المعطيات أن سعر الكستناء يتراوح هذا العام ما بين 10 ليرة و35 ليرة بعد أن كان يتراوح سعره بالجملة بأسعار ما بين 4 و20 ليرة العام الماضي.

يذكر أنه في حين أن هناك إنتاج سنوي يقارب 60-65 ألف طن من الكستناء في تركيا، يتم إنتاج ما يقرب من 25 ألف طن من هذا في جبال مدينتي أيدين وإزمير غرب تركيا.

ومدينة أيدين تلبي تلبي بمفردها 41٪ من محصول تركيا في إنتاج الكستناء.

تركيا تصدر الكستناء إلى دول مختلفة مثل إيطاليا ولبنان وفرنسا والمملكة العربية السعودية والأردن والكويت وألمانيا وإنجلترا.

وتحل إيطاليا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادًا للكستناء من تركيا.

وتعتبر الكستناء أو “أبو فروة” مغذية وغنية بالفيتامينات ولها العديد من الفوائد الصحية ويمكن دمجها أو تحميصها أو طحنها في نظامنا الغذائي اليومي في أي سلطة أو معجنات.

يشار إلى أن الدولار وصل وفقا لمؤشرات صباح اليوم الأحد إلى 9.98، بعد أن كان عند مستوى 9.97، في حين كان كسر رقمًا قياسيا على الإطلاق يوم الجمعة الماضي عقب قفزه إلى 10.02 ليرات.