أنقرة (زمان التركية) – طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما من ليبيا.

تصريحا ماكرون جاءت خلال القمة الليبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، والتي ناقشت القضايا المتعلقة باستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأوضح ماكرون أن وجود تركيا وروسيا يهدد الاستقرار والأمن في ليبيا، مطالبا إياهما بسحب مرتزقتهما من ليبيا.

وشدد ماكرون على دعم المجتمع الدولي الكامل لعملية الانتقال في ليبيا وإجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وأشار ماكرون إلى أن جميع الأطراف الليبية الحاضرة في القمة وعدت بقبول نتائج هذه الانتخابات، مؤكدا أن القمة أدت أيضًا إلى خطة لانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

ولفت ماكرون إلى ضرورة تنفيذ خطة سحب المرتزقة، متابعا: “تم اتخاذ الخطوة الأولى أمس بالإعلان عن سحب 300 مرتزق يخدمون في معسكر حفتر، لكن هذه ليست سوى البداية، كما يتعين على تركيا وروسيا سحب مرتزقتهما وقواتهما العسكرية التي تهدد استقرار وأمن البلاد والمنطقة بأسرها”.