أنقرة (زمان التركية) – بالتزامن مع ارتفاع الشكاوى عن حياة البذخ التي تعيشها مجموعات موالية للحكومة التركية وسط توسع نطاق الأزمة الاقتصادية والفقر المدقع، حاول نائب من صفوف الحزب الحاكم أن يثبت أن القصر الرئاسي لا توجد به حياة الترف.

أدلى النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إبراهيم أيدمير، بتصريحات مثيرة للجدل بشأن القصر الرئاسي في الوقت الذي يشهد فيه الرأي العام نقاشات وجدل بشأن نفقات القصر الرئاسي والصعوبات الاقتصادية القائمة بالبلاد.

في كلمته خلال جلسات مناقشة موازنة وزارة البيئة والتخطيط العمراني، أفاد أيدمير أن غالبية العاملين بالقصر الرئاسي يعملون وهم جياع ولا يحصلون على الطعام، على حد زعمه.

وأضاف أيدمير أن بعض الناس يتقدمون للعمل في القصر الرئاسي منخدعين بالمعاني والدلالات التي يثيرها مصطلح “القصر”، غير أن قصر أردوغان لا يوجد به تلك “الفخامة” التي يحملها مصطلح القصر!

في محاولة منه لإثبات الحياة البسيطة بالقصر الرئاسي، قال النائب من صفوف حزب العدالة والتنمية: “أغلب العاملين بالقصر يعملون حتى ساعات الصباح. وأعرف أشخاصًا يعملون هناك حتى الصباح وهم جياع!”.

8 ملايين ليرة نفقات يومية للقصر

بينما كشف تقرير ديوان الرقابة الرئاسية الصادر عن ديوان المحاسبة أن الرئيس التركي أنفق نحو 2 مليار و896 مليون و174 ألف و350 ليرة بمفرده خلال عام 2020، وأن إجمالي النفقات اليومية للقصر الرئاسي تجاوز 7.9 ملايين ليرة.