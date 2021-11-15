أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، إن حكومة حزب العدالة والتنمية لن تتمكن أبدًا من إغلاق حزبها، الذي يصوت له سبعة ملايين كردي.

تصريحات بولدان جاءت خلال المؤتمر الاستثنائي الثالث للحزب في محافظة ديار بكر، تحت شعار “دعونا نكسر العزلة عن قوتنا المنظمة، دعونا نبني حياة ديمقراطية حرة”.

وأوضحت برفين بولدان أن حزب الشعوب الديمقراطي، حول المحاكم إلى أماكن يكافح فيها من أجل الديمقراطية، مضيفة: “لا يحكمون علينا في قاعات المحاكم، نحن نحكم عليهم. السياسيون المحتجزون في السجن يحاكمون حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية”.

السلطات التركية اعتقلت في عام 2016 كلا من صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسك داغ، الرئيسان المشتركان السابقين للحزب، وعددا من نواب الحزب في الدورة البرلمانية السابقة.

وتابعت الزعيمة الكردية: “يعتقدون أن مواجهتنا بقضايا التآمر شجاعة وإنسانية. بما أنهم لم يتمكنوا من ضربنا في صناديق الاقتراع، فقد اختاروا أن يواجهونا بقضايا تآمر كوسيلة للمضي قدمًا. يعتقدون أنهم يستطيعون فعل ذلك. لن يتمكنوا أبدًا من هزيمتنا، ولن يتمكنوا أبدًا من إغلاق حزبنا، وسيستمر شعبنا في الوقوف أمامهم”.

وأكدت بولدان أنه “يقف وراء حزب الشعوب الديمقراطي إيمان وإرادة وتصميم الملايين والأمل المشترك لشعوب تركيا”.

وأشارت إلى أن “النظام في تركيا هو نظام السلطة الأحادي المناهض للأكراد والمعادي للسلام والديمقراطية”.

يشار إلى أن القضاء التركي ينظر في الوقت الحالي قضية حل حزب الشعوب الديمقراطي الذي يصوت له 7 ملايين كردي، بزعم أن الحزب متحالف مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي.