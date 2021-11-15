أنقرة (زمان التركية) – تسجل الليرة التركية تراجعًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، وفي مستهل تعاملات اليوم الإثنين حافظ الدولار على مستوى أعلى من 10 ليرات، سعر الصرف الذي وصل له لأول مرة يوم الجمعة الماضي.

الدولار سجل في تركيا بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 10.0479 ليرة، بينما ارتفاع اليورو إلى 11.5183 ليرة والجنيه الإسترليني إلى 11.49 ليرة والفرنك السويسري إلى 10.93 ليرة.

ومنذ بداية العام الجاري تراجعت قيمة الليرة بنحو 26 في المئة لتصبح أكثر عملة نامية تتراجع أمام الدولار.

ولعب تزايد مدفوعات الديون بالعملات الأجنبية، لكل من الخزانة والشركات الخاصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر دورا مؤثرا في ارتفاع الدولار أمام الليرة.

وسيحدد قرار الفائدة الذي سيصدر عن البنك المركزي التركي في 18 من الشهر الجاري، مصير الليرة أمام الدولار الذي اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 9.99 ليرة.

وفي حال اتخاذ البنك المركزي التركي قرارًا باتباع “النهج المفقود” والإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 16 في المئة فإن سعر الدولار أمام الليرة قد يتراجع إلى ما دون 9.72 ليرة.

ومن المنتظر أن تواصل لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي خفض سعر الفائدة بشكل رمزي كي يشتري المستثمرين بسعر فائدة أقل بنحو 100 نقطة.

وتجاوز مؤشر الدولار، الذي يعكس قيمة الدولار أمام عملات كاليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، حاجز الخمسة وتسعين، بينما يستقر مؤشر سعر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.14 دولار.