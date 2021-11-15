أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، أيتونش أركين، إن عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة جميل شيشاك، اقترح خلال اجتماع في القصر الرئاسي إلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات لتسهيل الفوز بالانتخابات على أردوغان.

في مقال بصحيفة سوزجو التركية، قال جميل شيشاك، إنه خلال الاجتماع الخاص بالدستور تطرق أركين إلى شرط حصول المرشح على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى مفيدا أن هذه المنظومة ستؤدي لمشاكل كبيرة حاليا ومستقبليا وستقود تركيا إلى الفوضى.

اعتبر شيشاك أن هذه الدعوة ليست داعمة للسلطة الحاكمة أو المعارضة، قائلا: “منظومة 50+1 تثير مشاكل كبيرة، وستثير مشاكل في المستقبل أيضا”.

أضاف “هذه المنظومة ليست صائبة، وأرى شخصيا أنها لم تكن ضرورية. كان بالإمكان إقرار منظومة مختلفة”.

هذا وصرح شيشاك أن التعديل المقترح قد يعرض البلاد إلى مشكلات سيصعب تجاوزها.

أضاف قائلا: “يجب ألا يشهد البرلمان نقاشات عبثية بشأن منظومة الحكم”.