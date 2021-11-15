أنقرة (زمان التركية) – توفى عثمان أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

عثمان أوجلان توفي في تمام الساعة الرابعة ونصف من صباح اليوم، حيث كان يتلقى العلاج منذ فترة داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات بمدينة أربيل. وفق موقع (رووداو) الكردي العراقي.

وكان عثمان أوجلان قد فقد قدرته على الحركة والكلام نتيجة لجلطة دماغية تعرض لها في يوليو/ تموز الماضي.

وأعرب محمد أوجلان، شقيق عثمان أوجلان المقيم في مدينة شانلي أورفة التركية، عن حزنه الشديد لوفاة شقيقه قائلا: “لم التقي مع عثمان منذ فترة طويلة.

وأشعر بالحزن الشديد لوفاته. ننتظر نقل جثمان شقيقنا إلى تركيا. وسيبلغ محامينا شقيقنا الأكبر بالأمر وسنضع خارطة الطريق وفقا لما سيرد منه”.

جدير بالذكر أن عثمان أوجلان أثار حالة من الجدل بسبب ظهوره على قناة تي ار تي التركية التابعة للسلطة الحاكمة قبيل جولة إعادة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى في 23 يونيو/ حزيران عام 2019.

ووجه عثمان أوجلان آنذاك انتقادات لكل من حزب الشعب الجمهوري ومرشحه آنذاك، أكرم إمام أوغلو.

وجاء ظهور عثمان أوجلان هذا بعد بث وكالة الأناضول ولأول مرة رسالة مصورة صادرة عن عبد الله أوجلان من داخل سجن إمرالي.

وتعرض حزب العدالة والتنمية، والرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا لانتقادات، بسبب السماح بظهور عثمان أوجلان على التلفزيون الرسمي للدولة، في حين توجه اتهامات لأحزاب المعارضة بالتعامل مع عناصر إرهابية إذا كان هناك تعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي تقول الحكومة إنه الواجهة الساسية لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

من هو عثمان أوجلان؟

ولد عثمان أوجلان عام 1958 بمدينة شانلي أورفة، وفي عام 1978 انضم إلى تنظيم العمال الكردستاني بعد انهائه تعليمه في ليبيا.

وفي عام 1986 انضم إلى اللجنة المركزية للتنظيم وخلال تسعينات القرن الماضي انضم إلى اللجنة العليا للتنظيم وبات نائب قائد التنظيم. وفي عام 1992 أقدم التنظيم على حبسه بعد توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق نار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي عام 1994 انفصل أوجلان عن التنظيم لزواجه من عضوه به.

ولاحقا انضم أوجلان مجددا إلى صفوف التنظيم من ثم عاود الانفصال عنه في عام 2004.

وكان عثمان أوجلان من بين الشخصيات المدبرة للهجمات التي شنها التنظيم في جنوب شرق تركيا.