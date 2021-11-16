أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، لجوء حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى مناقشة إلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، دليا إضافيًا على تخلي الحزب الحاكم عن القواعد الديمقراطية التي تأسس عليها.

وكان رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، ذكر عقب لقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أردوغان صرح أنهم أخطأوا في إقرار شرط 50+1.

داود أوغلو وجه انتقادات لاذعة لحزب الرئيس أردوغان، عبر مقطع فيديو على تويتر، قائلا: “من فرضوا على السياسة نظام 50+1 كانوا يزعمون أنهم أجروا أضخم إصلاح في تاريخ الديمقراطية باتخاذهم هذا القرار. والآن يحاولون التنصل منه، لكن ما لم يفهموه أن السياسة هي مجال يتطلب حكمة وفضيلة. عندما تفقد السياسة الحكمة والفضيلة لا يعد للأرقام أي أهمية. السياسة مجال أخلاقي، وعندما تفقد الأخلاق فلن تستطيع أي نسبة إنقاذك. السياسة مجال جماليات معمارية وعندما تتراجعون في مجال الهندسة السياسية فإنكم تفقدون روح السياسة”.

وأضاف داود أوغلو الذي قرر الانفصال عن حزب العدالة والتنمية بسبب أن الحزب ابتعد عن القواعد التي تأسس عليها، أن “السلطة الحالية حُكم عليها بالخسارة ليس بسبب هذا الشرط بل بسبب تدميرهم لأخلاق وفضيلة وحكمة السياسة”.

أضاف قائلا: “مهما تلاعبتم بالأصوات فلن تغيروا المستقبل. سترحلون وسيأتي من يرى السياسة كحكمة وأخلاق وفضيلة. أي سنأتي نحن”.

على الصعيد الآخر تبين أن حزب الحركة القومية، الشريك في تحالف الجمهور الحاكم، يختلف مع شريكه حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن هذا الشرط ويرى أنه ضروري.

صحيفة جمهوريت قالت إن حزب الحركة القومية يتمسك بضرورة الحفاظ على هذا الشرط بزعم أن الرئيس الحاصل على أكثر من نصف أصوات الشعب سيضمن تمثيل قوي للبلاد وأن هذا النظم ينهى التحالفات.

حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط لإلغاء شرط الحصول على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى وذلك على خلفية تراجع الأصوات المؤيدة للحزب لأسباب من بينها راجع الأداء الاقتصادي، واشتداد شوكة المعارضة بمرور الوقت، مما يعزز مخاوفهم من عدم حسم أردوغان الانتخابات من الجولة الأولى.

الكاتب الصحفي التركي، أيتونش أركين، ذكر مؤخرًا في مقال بصحيفة سوزجو، أن عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة جميل شيشاك، اقترح في اجتماع بالقصر الرئاسي إلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات لتسهيل فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة.