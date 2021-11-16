أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا، الصحفي الإسرائيلي، علي موجرابي، خلال بث مباشر له من تركيا.

واعتقل موجرابي مراسل قناة “13” الإسرائيلية، خلال بث مباشر في إسطنبول حيث كان يتناول قضية الزوجين الإسرائيليين اللذان اعتقلا في تركيا بتهمة التجسس السياسي والعسكري.

ومسحت الشرطة التركية كل الصور التي كانت على الكاميرا الخاصة بالصحفي الإسرائيلي، كما أنها طلبت منه عدم مغادرة الفندق.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن قوات الشرطة كانت تتعقب طوال اليوم الصحفي الإسرائيلي.

يذكر أنه ألقي القبض على الزوجين الإسرائيليين ناتالي موردي أوكنين بتهمة “التجسس” على أساس أنهما التقطا صورة لمقر إقامة الرئيس أردوغان في أوسكودار بإسطنبول.

وتدخلت الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الزوجين، وأُعلن أن الزوجين لا يعملان في أي مؤسسة إسرائيلية.