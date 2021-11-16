أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا عشرات العسكريين، في حملة أمنية ضد حركة الخدمة.

نيابة أنقرة أصدرت قرارات اعتقال بحق 76 شخصا من بينهم 73 طالبا عسكريا تم فصلهم، وثلاث ضباط صف موقوفين مؤقتًا عن العمل، بقوات الدرك في 28 مدينة.

تم اعتقال 43 من إجمالي الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

وفي إطار تحقيق آخر أصدرت السلطات قرارات اعتقال بحق 27 شخصا، تم اعتقال 20 منهم في 13 مدينة.

يتهم الرئيس أردوغان حركة الخدمة بالمسئولية عن تنفيذ محاولة انقلاب يوليو 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة واقعية.

منذ محاولة الانقلاب منتصف 2016، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.