أنقرة (زمان التركية) – أعلن قيادي بحزب الخير المعارض في تركيا، معارضة أي مناقشات مزعومة حول تعديل قانون الانتخاب الرئاسية، لإلغاء شرط الحصول على أصوات “50+1” للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

وقال إرهان أوستا، نائب رئيس تكتل حزب الخير: “50+1 أمر لا بد منه. الآن، يقولون لنجعل هذا الرقم 40، وهذا سيجعل هذا النظام غير ديمقراطي أكثر مما هو عليه الآن. وعندما لا يتمكنون من الحصول على 40، سيقولون فلنأخذها إلى 30، هل يمكن أن يحدث شيء كهذا؟”.

وأشار أوستا إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيخسر الأصوات، ومن الواضح جدًا أنه لن يحصل على 50 + 1. ليس من الممكن لأردوغان أن يصل إلى 50 في المائة على أي حال.

وتابع أوستا: “نحن لا نناقش التعديلات التي سيتم إجراؤها في هذا النظام. نحن ضد هذا النظام ككل. ولكن إذا كانت هناك دعوة لتعلم كيفية إنشاء نظام برلماني جيد من خلال التعلم من تجاربنا السابقة، فمن المستحيل بالطبع عدم حضور هذه الدعوة”.

يأتي ذلك بعد أن زعم قال الكاتب الصحفي التركي، أيتونش أركين، في مقال بصحيفة سوزجو التركية، أن عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة جميل شيشاك، اقترح إلغاء شرط حصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات لتسهيل فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال جميل شيشاك، إنه خلال اجتماع حول تعديل الدستور تطرق أركين إلى شرط حصول المرشح على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى مفيدا أن هذا سيؤدي لمشاكل كبيرة حاليا ومستقبليا وسيقود تركيا إلى الفوضى.