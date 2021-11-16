أنقرة (زمان التركية) – أقر وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي علوان، بالفشل في بلوغ هدف التضخم النقدي، الذي وضعته الحكومة بحلول نهاية 2021.

يأتي ذلك في ظل التراجع الحاد لليرة أمام العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار 10 ليرات، مع ملامسة التضخم النقدي 20 بالمئة.

خلال مشاركته في حفل انطلاق النسخة الخامسة لمؤتمر الأسواق المالية التركية في إسطنبول، قال علوان: “للأسف لم نبلغ المستوى المرجو في التضخم. الظروف العالمية والتوقعات المحلية كشفت ضرورة التزام الحذر الشديد في مواجهة التضخم. الشرط الأولى لاستمرارية النمو الذي نسعى لتحقيقه يكمن في تحقيق الاستقرار بالأسعار”.

وأوضح علوان أن الاقتصاد الحالي يعاني من ببنية متدهورة بفعل سلوكيات التسعير، مشددا على ضرورة تنفيذ كل مؤسسة المهمة الواقعة على عاتقها في إطار صلاحيتها.

هذا وأكد علوان أن وزارة الخزانة والمالية عكست عزمها على مواجهة التضخم بشكل واضح وجلي، قائلا: “نتابع تطورات الطلب الداخلية بجانب الأسعار عن كثب ونتخذ الإجراءات الاحترازية الكلية دون تأخير عندما تستدعي الحاجة لهذا. سنحقق الاستقرار في مؤشر أسعار العملات أمام الليرة وسنخفض علاوة المخاطرة الخاصة بتركيا بطريقة سنواصل خلالها التصدي للتضخم بعزم ومفهوم متكامل. وبهذا ستتراجع أسعار الفائدة على المدى البعيد وسيتسع أفق القدرة على التنبؤ بالاستثمارات”.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي رفعت وزارة الخزانة والمالية في تركيا توقعاتها لمعدل التضخم النقدي السنوي بنهاية العام إلى 16.2، بينما يبلغ معدل التضخم النقدي وفق بيانات شهر سبتمبر 19.85%.