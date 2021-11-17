أنقرة (زمان التركية) – أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن حزنه الشديد من التصريحات التي أدلى بها كرم الله أوغلو زعيم حزب السعادة، عقب لقاء جمعهما، حول تعديل نسبة 50+1 اللازمة لفوز المرشح بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، لكنه لم ينفي في الوقت ذاته تأييده لهذا التعديل.

بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، طرح على أردوغان سؤالا من أحد الصحافيين حول عزم الحزب الحاكم على “تغيير قاعدة 50+1” ليقول إن “هذه المعلومة كاذبة للأسف”، وقال إن هذه القضية لها علاقة بتعديل الدستور، والقرار الأخير هو للبرلمان.

أضاف قائلا: “كنا شخصين في هذا الاجتماع ألا وهما أنا والسيد كرم الله أوغلو. كنت أعتقد أنها زيارة ردا على زيارتي له، لكن حدثت تلك السقطة”.

وثار مؤخرًا جدل بشأن سعي حزب العدالة والتنمية لإلغاء شرط الحصول المرشح الرئاسي الرئاسي على 50+1 من الأصوات لتسهيل فوز أردوغان بالانتخابات من الجولة الأولى.

أضاف أردوغان: شهد الاجتماع أيضا تقديم وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات بلجين، معلومات بشأن استمرار الدراسات لرفع الحد الأدنى للأجور بصور تجعله لا يتراجع عن 3500 ليرة.

أضاف: “نجري دراسة سيقتنع بها أصحاب العمل ولن تجعل الموظفون ضحايا للتضخم، وسيتم الانتهاء منها هذا الأسبوع”.

وقال: أحد القضايا المهمة الأخرى التي شهدها الاجتماع كانت خارطة الطريق التي سيتم اتباعها بعد انتهاء تصاريح المراقبة الممنوحة للسجناء بسبب جائحة كورونا في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

من جهة أخرى عبر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، حليف الرئيس أردوغان الانتخابي، عن رفضه المساس بشرط فوز المرشح الرئاسي بنسبة 50+1.

علق بهجلي على ذلك قائلا: “هذا النقاش غير ضروري. وجود شرط انتخاب 50% +1 سيمنع التساؤلات التي قد تثار حول شرعية وديمقراطية الرئيس”.

رئيس حزب السعادة، تمل كرمولا أوغل، قال في بيان بعد لقائه مع أردوغان الأسبوع الماضي: “تلقينا طلبًا لعقد اجتماع مع رئيسنا، وقد حددوا موعدًا اليوم. لفترة طويلة، لم يكن هناك أي اتصال تقريبًا”.

أضاف “تشاركنا نفس الأفكار في بعض النقاط، وكان لدينا أيضًا أفكار مختلفة في نقاط أخرى، لكنه كان اجتماعًا ودودًا ولطيفًا للغاية “.

تمل كرمولا أوغلو، انتقد سياسلت الحكومة، قبيل اللقاء الذي جمعه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقصر الرئاسي، كما قال: “نؤمن أنه ليس من الصائب إقرار نظام رئاسي لا يخضع للرقابة بحالته الحالية”.

كرمولا أوغلو لفت إلى أن موظفي القطاع الصحي قدموا تضحيات خلال جائحة كورونا مشددا على ضرورة تحسين رواتبهم والأوضاع التي يعملون فيها.

وكان كرامولا أوغلو أعلن عن 3 شروط من أجل التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وكان من بينها تغيير النظام الرئاسي الحالي في البلاد، والعودة إلى النظام البرلماني.