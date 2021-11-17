أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة إنجليزية، أن القهوة والشاي يقللان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وخلال الدراسة، التي أجراها مركز أبحاث بايوبنك بريطانيا، تم دراسة تأثير المشروبات على أمراض كالسكتة الدماغية والخرف بمشاركة 365 ألف و682 شخص.

وفي إطار الدراسة، تم متابعة بيانات المشاركين من عام 2006 وحتى عام 2020.

أوضحت الدراسة أن تناول 4-6 أكواب من القهوة والشاي يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وفق الدراسة تراجعت مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين تناولوا هذا الكم من القهوة والشاي يوميا بنحو 32 في المئة، بينما تراجعت مخاطر إصابة هؤلاء الأشخاص بالخرف بنحو 28 في المئة.