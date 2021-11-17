أنقرة (زمان التركية) – تواصل الليرة التركية ذوبانها أمام الدولار الأمريكي.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم الأربعاء 10.45 ليرة.

في ساعات الصباح اليوم، استقر الدولار عند 10.35.

يوم أمس الثلاثاء أغلق سعر صرف الدولار على 10.37.

من ناحية أخرى، بدأ اليورو أمس عند 11.48 ووصل إلى ذروته التاريخية بارتفاعه إلى مستوى 11.82 خلال نهاية اليوم.

وعززت التوقعات بتشديد البنك الفيدرالي الأمريكي إجراءاته التقشفية عقب إعلان معدلات تضخم الاقتصاد الأمريكي من أداء الدولار أمام العملات الأجنبية.

ولعب أيضا تزايد الطلب على الدولار داخل تركيا مع اقتراب موعد سداد الديون الخارجية دورا في الارتفاع السريع للدولار أمام الليرة، حيث سيتوجب على الخزانة والشركات التركية سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري من بينها 8 مليار دولار سيتوجب سدادها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وهي أعلى ديون خارجية سيتم سدادها خلال الأشهر العشرة القادمة.

هذا وتؤثر أيضا التوقعات بتوجه لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي لفرض مزيد من التراجع في سعر الفائدة التي تبلغ حاليا 16 بالمئة.

من المتوقع يوم الخميس القادم ارتفاع سعر الدولار أكثر أمام الليرة، في حال اتخاذ المركزي التركي قرارا جديدا بخفض سعر الفائدة بنحو 100-200 نقطة.