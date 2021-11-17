أنقرة (زمان التركية) – منع مالك سلسلة “مادو” الشهيرة للحلويات، فاعلية للأويغور داخل إحدى فروعه بالعاصمة أنقرة.

حاولت جمعيات الأويغور في تركيا، الإدلاء ببيان صحفي داخل فرع مادو في منطقة “تشوكرام بار” بأنقرة، إلا أن محمد سعيد قانبور، مالك سلسلة “مادو” منع حدوث ذلك.

وأوضح قانبور أنه منع فاعليات الأويغور، منعا لتضرر استثماراته في الصين، مضيفا: “حتى لو مصلحتي من منعهم، بيع قطعة أيس كريم واحدة للصينيين، فيكفي ذلك بالنسبة لي”.

وتابع قانبور: “يمكن للمرء أن يكون له وطنان. الأول هو مكان ولادته والثاني مكان إطعامه… إذا تم إطعامي في الصين اليوم، فأنا صيني أيضًا”.

كما أوضح قانبور أنهم يحضرون معرض الاستيراد الدولي الصيني الرابع كل عام، مشيرًا إلى أن مادو تصبح أكثر شهرة في الصين في كل مرة يذهب فيها إلى المعرض، حيث بدأ يتلقى ردود فعل إيجابية بعد أن افتتحوا متاجر في ييوو وشنغهاي.

وأكد قانبور أن لديه آمالًا كبيرة بالنسبة للصين وأنه يخطط لإنشاء منشأة إنتاج متنقلة في الصين.