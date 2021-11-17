أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، أحمد شيك، إن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، أكد له أن دولة الإمارات لم تقرر ترحيله إلى تركيا.

تصريحات شيك جاءت خلال حلوله ضيفا على قناة “فوكس” التركية مع الإعلامي التركي، إسماعيل كوجا قايا.

وأوضح شيك أنه تحدث مع سادات بكر المقيم حاليا في الإمارات، وسأله عن انعكاس التقارب التركي الإماراتي الأخير عليه، وهل تقدم أبو ظبي على تسليمه إلى تركيا؟.

وذكر الصحفي التركي أن بكر قال له إن الإمارات أكدت له أنها لن تعيده إلى تركيا، ونقل عن سادات بكر قوله “القيادة في الإمارات أكثر شرفا”، وبالتالي لن يسلموه إلى تركيا.

شيك ذكر أن سادات بكر أخبره أنه “لا يوجد ضمان قانوني أو أمن على حياته، فيما يتعلق بعودته في الوقت الحالي، لكن السلطات الإماراتية أكدت له إنه لن يتم تسليمه”.

يذكر أن تقارير ذكرت أن ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، سيجري زيارة تاريخية إلى تركيا هذا الشهر، لمناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان مقدم البرامج بقناة خبر ترك، محمد عاكف أرسوي، قال عبر تويتر تعليقا على زيارة بن زايد إلى تركيا، إن هناك أنباء عن احتمالية مغادرة سادات بكر للإمارات.

ومؤخرًا كانت هناك خطوة إماراتية متوقعة على أثر التقارب الدبلوماسي الأخير مع تركيا، حيث فرضت السلطات حظرًا على سادات بكر زعيم المافيا.

وفي وقت سابق، أوقف سادات بكر بعد استدعائه من قبل ظباط جهاز الاستخبارات الإماراتي، مقاطع الفيديو التي كان ينشرها من الإمارات، واستهدف فيها عدد منها وزير الداخلية سليمان صويلو، كما ألمح إلى أن أردوغان سيكون ضمن قائمة المستهدفين.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة وأعلن الرئيس التركي عقب هذا اللقاء عن استثمارات إماراتية جادة في بلاده.

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه من الضروري أن يكون هناك حوار مع تركيا لتجنب حدوث توتر جديد بين البلدين.

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، المنتظر زيارته إبى تركيا، أصدر قرارا بتقديم دعم قيمته 36.7 مليون درهم (حوالي 10 ملايين دولار) للمناطق المتضررة من حرائق الغابات والفيضانات في تركيا.