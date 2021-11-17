أنقرة (زمان التركية) – زعم مدير مركز غيزيجي للأبحاث في تركيا، أن الحكومة ستعقد بنسبة كبيرة استفتاء خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان القادمين على تعديل دستوري من بينه تعديلات بقانون الانتخابات لتنتقل البلاد بهذا إلى النظام شبه الرئاسي الذي يشترط حصول المرشح على 40+1 من الأصوات.

مراد غيزيجي، مدير المركزي طرح هذا الادعاء في ظل الجدل المثار حول سعي حزب العدالة والتنمية لإلغاء شرط الحصول المرشح الرئاسي على 50+1 من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

غيزيجي قال “السلطة ترى هذا الشرط هو المسؤول عن المشكلات القائمة في البلاد”

وأضاف غيزيجي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني شارك به فؤاد كايمان، عضو هيئة التدريس بجامعة سابنجا، وحلمي داشدمير، رئيس شركة أوزتيمار للأبحاث، أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى لتغيير النظام الانتخابي القائم لاعتقدها أن هذا الشرط هو المسؤول عن المشكلات القائمة بالبلاد مشيرا إلى السعى للانتقال إلى النظام شبه الرئاسي وهو ما قد يسفر بنسبة كبيرة على عقد استفتاء بهذا الصدد خلال أشهر الربيع القادم.

حالة الجدل بشأن هذا الشرط أثيرت عقب لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، حيث زعم كاتب صحفي أن عضو اللجنة الاستشارية العليا بالرئاسة التركية، جميل شيشاك، قدم مقترحا بإلغاء شرط الحصول المرشح الرئاسي على 50+1 لتسهيل فوز أردوغان بالانتخابات.