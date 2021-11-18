أنقرة (زمان التركية) – انضم السكر أيضا إلى قائمة السلع الاستهلاكية الغذائية التي ارتفع سعرها في تركيا بشكل مبالغ فيه، حتى أنها ووصل الأمر إلى البيع بكميات محددة إلى الزبائن.

تم تحديد كمية بيع الزيت والسكر في الأسواق التركية، بعد غيابهم عن أرفف السوق في الأسابيع الماضية.

في تركيا اشتكى المواطنون من عدم تمكنهم من العثور على العلامة التجارية لزيت عباد الشمس الذي أرادوه في السوق، بينما قال مستهلكون آخرون إن مبيعات مكعبات السكر اقتصرت على 1- 2 علبة.

في أسواق الائتمان الزراعي، تم تعليق لافتة مكتوب عليها: “عزيزي العميل، المبيعات من جميع أنواع الزيوت لدينا يقتصر على زجاجة واحدة. شكرا لتفهمك”.

وأظهر مديرو السوق أن سبب هذا الموقف هو استمرار قيود العرض.

رئيس جمعية المزارعين الأتراك، حسين دميرتاش، توقع في وقت سابق خلال حوار مع جريدة (جمهوريت) حدوث موجة جديدة من الزيادة في أسعار السلع الغذائية والزراعية الأساسية خلال الفترة المقبلة، بسبب معدل التضخم المرتفع الذي يلامس 20 بالمئة.

من جهته أوضح غالب أيكاش، رئيس جمعية بائعي الأغذية بالتجزئة، أن بائع التجزئة، الذي يكون مخزونه من السكر والزيت محدودًا، يستخدم طريقة البيع المقيدة للوصول إلى جميع المستهلكين.

أيكاش ذكر أن سعر السكر التركي زاد بنسبة 25 بالمئة في بداية الأسبوع، وأشار إلى أنه بخصوص الزيت، فإن تركيا تستورد حوالي 45 في المائة من احتياجاتها من عباد الشمس وأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم يزيد التكاليف.

وتابع أيكاش: “بالإضافة إلى ذلك، عندما يرتفع سعر صرف العملات الأجنبية، يرغب منتجو البذور والنفط الخام المحليون في إبقاء العرض حذرًا مع استمرار الأسعار في الارتفاع وليس من الواضح أين ستتوقف هذه الموجة. التضخم يأكل رأس المال، مع زيادة الأسعار، يلزم رأس مال إضافي لنفس كمية البضائع. إن تخفيض المبيعات في أوقات ارتفاع الأسعار يقلل الحاجة إلى رأس المال نوعا ما”.