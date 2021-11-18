أنقرة (زمان التركية) – زعم كاظم جولاتش يوز، رئيس تحرير صحيفة يني آسيا التي اتبعت نهجا انتقاديا عقب المحاولة الانقلابية في 2016، أن رئيس حزب الوطن اليساري، دوغو برينشاك، هو من اقترح تصنيف حركة الخدمة، “منظمة إرهابية“.

وخلال مقابلة نوقش فيها العديد من القضايا بداية من الانتهاكات التي تشهدها تركيا في مجالات العدل والديمقراطية وتراجع تطبيق القانون، وصولا إلى النهج التي تتبعه السلطات، تطرق جولاتش يوز إلى التغيير في السياسة التحريرية للصحيفة بعد عام 2013، بعدما اشتهرت الصحيفة بانتقاداتها اللاذعة لحركة الخدمة حتى عام 2010.

جولاتش يوز كشف أن مصطلح “منظمة إرهابية” الذي بات يلصق بحركة الخدمة، ويتردد على ألسنة الجميع خلال الآونة الأخيرة، يقف وراءه زعيم حزب الوطن، وقال: “أريد أن أذكر الجميع أن حزب الوطن هو من اقترح هذا المصطلح. دوغو برينشاك أطلق هذا المصطلح وأقرته السلطات بعد نحو 10-15 عاما”.