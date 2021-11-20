أنقرة (زمان التركية) – كان موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مختلفًا عن اليوم عندما دعا حكومة بلاده قبل 20 عاما، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

نشطاء تداولوا مقطع فيديو قديم لأردوغان، وكأنه يصف فيه وضع تركيا اليوم، لكنه لم يكن يعلم أنه سيكون في نفس الموقف يوما ما.

قبل 20 عاما، قال أردوغان في خطاب جماهيري: “هل يستطيعون الذهاب إلى الشعب الآن؟ هل يقدرون على مواجهة الناس؟ هل يمكن أن يتجولوا بين أصحاب الدكاكين؟ هل يمكن أن يأتوا بين الفلاحين؟ هل يمكنهم دخول حقل القطن؟ لذلك لم يتبق سوى حل واحد. الانتخابات، الانتخابات، الانتخابات”.

الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة، في ظل تشابه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا حاليا بما حدث قبل 20 عاما.

يأتي ذلك بينما أحزاب المعارضة التركية، تطالب أردوغان بإجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2023، بسبب حالة الكساد الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، في ظل رفض من أردوغان.

باستثناء حزب العدالة والتنمية، تلتقي الأحزاب السياسية المعارضة مع أصحاب الأنشطة التجارية والجمهور، وتستمع إلى مشاكلهم وتشرح مقترحات الحلول الخاصة بهم.

بينما بلغت تكلفة المعيشة ذروتها بسبب التضخم المرتفع والليرة التي فقدت كثيرا من قيمتها، يكافح المواطنون من أجل كسب عيشهم، بينما لا تجد حكومة حزب العدالة والتنمية حلولاً لهذه المشاكل.