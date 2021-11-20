أنقرة (زمان التركية) – اتهم الزعيم الكردي المعتقل، صلاح الدين دميرطاش، حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعمد سحق الليرة التركية.

سجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم السبت 11.23 ليرة تركية، في ظل موجة ارتفاع كبيرة بالعملات الأجنبية في تركيا منذ أسابيع.

عبر تدوينة على “تويتر”، قال دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، إن تركيا ليست دولة فقيرة، ولكنها تدار بشكل سيء للغاية.

وأضاف دميرطاش المعتقل منذ نوفمبر 2016: “الشيء الأكثر إلحاحًا الذي يمكنك القيام به هو طلب إجراء انتخابات -مبكرة- لتلقين أولئك الذين باعوا البلد دروسا عبر صندوق الاقتراع”.

وأكد دميرطاش أنه بعد ذلك، سيندهش الجميع من مدى سرعة تحسن الأمور.

وأشار دميرطاش إلى أن هدف الحكومة هو إدخال بعض العملات الأجنبية إلى البلاد، وهذا يسمى بيع الوطن والقوميون الأتراك يفعلون ذلك.

وتابع الزعيم الكردي الذي ترفض الحكومة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه: “في المقابل، يعيش ملايين المواطنين في فقر لدرجة أنهم ينتظرون لساعات في طوابير للحصول على خبز رخيص. ومع ذلك، يمكن للمواطن الألماني الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجور شراء كشك خبز عام إذا أراد”.

وأنهى صلاح الدين دميرطاش منشوره بقول: “لسوء الحظ، فإن وضع الناس سيء للغاية والفقر يتحول إلى بؤس يومًا بعد يوم. لا يوجد سوى مخرج واحد، وهو إجراء انتخابات مبكرة”.

يذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، الشريكان في تحالف الأمة المعارض، طالبا في بيان مشترك الرئيس رجب طيب أردوغان، بالإعلان عن انتخابات مبكرة.

قال كيليتشدار أوغلو: “تركيا بحاجة للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”. ميرال أكشنار، قالت: “أتفق مع الدعوة لإجراء انتخابات عاجلة. يجب إجراء الانتخابات بطريقة محايدة”