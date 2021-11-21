المنامة (زمان التركية) – ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، آخر المستجدات في العراق في أعقاب الانتخابات النيابية التي أُجريت في شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 الجاري.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط جدد تأكيده على أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية من جانب كل الأطراف، باعتبار ذلك ركناً أساسياً للممارسة الديمقراطية.

وأضاف أبو الغيط أن إجراء الانتخابات يُمثل خطوة مهمة للعراق على طريق الاستقرار، وأن من المهم أن تؤدي إلى وضع سياسي يُلبي طموحات الشعب العراقي، بكافة مكوناته.

وأوضح البيان أن أبو الغيط نقل لبارزاني دعم الجامعة العربية للعراق في مسيرته نحو الاستقرار، مُعرباً عن رفضه لممارسة بعض الأطراف للعنف والترهيب، ومؤكداً ضرورة أن يستكمل العراق مسيرته الديمقراطية بعيداً عن أية تدخلات خارجية.