أنقرة (زمان التركية) – قال ستيف هانك أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن معدل التضخم النقدي الحقيقي في تركيا يبلغ 58.75 في المئة.

وفق البيانات الرسمية سجل معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا 19.9%.

وعبر تغريدة على تويتر، ذكر هانك أن معدل التضخم الرسمي في تركيا لا يعكس الحقيقة.

وأضاف هانك أن “معدل التضخم في تركيا يبلغ 58.75 في المئة، وهذا يعادل ثلاث أضعاف الأرقام الرسمية الزائفة. هذا الوضع يفوق الاحتيال اليومي لأردوغان والبنك المركزي التركي”.

هذا وتشير إحصاءات هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ معدلات التضخم السنوي في تركيا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 19.9 في المئة، بينما يعكس مؤشر أسعار المنتج بلوغ معدلات التضخم السنوي نحو 45 في المئة.

وتؤكد مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن معدلات التضخم السنوية بلغت 49.87 في المئة.