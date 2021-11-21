أنقرة (زمان التركية) – تلقى فريق بشكتاش التركي هزيمة على نظيره ألانيا سبور بهدفين مقابل لا شيء

المباراة أقيمت في استاد بهتشه شهير، في إطار منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري التركي الممتاز.

سجل هدفي ألانيا سبور خوما بابكر في الدقيقة 14، فامارا ديديو في الدقيقة 94.

وكانت نسبة استحواذ بشكتاش في المباراة 64%، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف.

وبهذه النتيجة يحتل ألانيا سبور المركز الثالث في جدول الدوري التركي، بإجمالي 24 نقطة.

أما فريق بشكتاش فيحتل المركز السابع بإجمالي نقاط 20.

ويتصدر طرابزون سبور الدوري التركي بإجمالي 30 نقطة.