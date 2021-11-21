أنقرة (زمان التركية) – أصابت مشكلة زيت عباد الشمس، أسواق الائتمان الزراعي التعاوني أيضا.

في الأسبوعين الماضيين، قيدت أسواق الائتمان الزراعي، مبيعات زيت عباد الشمس السائل، بزجاجة واحدة، لكن قبل ثلاثة أيام اختفى زيت عباد الشمس تمامًا.

واستبدل التجار ارفف زيت عباد الشمس، بزيت الزيتون حتى لا تبقى فارغة.

وقال مواطنون يسألون عن الزيت في أنقرة، إنه تم إبلاغه أن الزيت سيصل الأربعاء المقبل، وأنه سيباع مجددا بحصة زجاجة واحدة.

وأكد المسؤولون أن هناك مشكلة في الإمداد بزيت عباد الشمس في تركيا.

زيت عباد الشمس، سلعة استهلاكية هامة ارتفع سعرها منذ عام بنسبة 60 بالمئة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

ونؤخرا هناك شكوى من ارتفاع سعر بيع السكر في تركيا بشكل رسمي، ليلحق بزيت عباد الشمس.

حيث رفعت مصانع السكر، سعر البيع بالتجزئة من 3.93 ليرة تركية إلى 5 ليرات بسبب زيادة التكلفة.

يرجع البعض التغيرات في سعر الصرف، كسبب لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

يقول مراقبون إن التضخم النقدي، الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي بنسبة 19.8 في المائة، يزيد عن 40 في المائة في الشارع.