أنقرة (زمان التركية) – حظرت روسيا دخول منتجات رمان وفلفل من تركيا إلى البلاد بسبب وجود بقايا مبيدات حشرية.

القرار أصدرته وكالة التفتيش الروسية لحقوق المستهلك والصحة العامة (Rospotrebnadzor)، بحق شركة تصدير تركية.

وأعلن رئيس رابطة مصدري غرب البحر الأبيض المتوسط، أميت ميرزا ​​تشافوش أوغلو، أن روسيا أوقفت استيراد الرمان والفلفل من تركيا، وخاصة من أنطاليا هذه الفترة.

وقال تشافوش أوغلو إن الحظر، الذي تم فرضه خلال هذه الفترة عندما كانت صادرات كل من الفلفل والرمان أكثر كثافة، من شأنه أن يضع المنتجين في موقف صعب.

منتجون من أنطاليا قالوا إنهم يتجنبون الكيماويات، لعدم الإضرار بالنحل.

وأشار تشافوش أوغلو إلى أن الحظر بدأ في 16 نوفمبر / تشرين الثاني، قائلاً: “بعد أن أُبلغنا بالقرار، لم يُسمح لشركاتنا التي ترسل منتجات إلى روسيا بالدخول إلى الجمارك الروسية، فقد نقلنا المشكلة على الفور إلى وزاراتنا المعنية”.

وأكد تشافوش أوغلو أن أمزاعم العثور على مخلفات المبيدات غير صحيحة، ووصف القرار بأنه “سياسي”.