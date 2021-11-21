أنقرة (زمان التركية) – توقع نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم والرئيس السابق لهيئة الإحصاء التركية، بيرول أيدمير، أن وزير الخزانة والمالية لطفي علوان، سيرحل عن منصبه قريبًا، بسبب عدم رضاه على تدخلات الرئيس رجب طيب أردوغان.

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، قال بيرول أيدمير، الجميع يتحدث عن الكلام غير المباشر الذي وجهه أردوغان لوزير المالية خلال كلمته باجتماع الكتلة البرلمانية.

أضاف قائلا: “على أية حال اعتقد أن السيد علوان سيرحل عن منصبه عاجلا أم آجلا”.

وخلال الاجتماع المذكور، شدد أردوغان على رفضه معدل الفائدة المرتفع، ومعارضته للداعمين لها، وهو ما دفع جميع النواب بالقاعة للتصفيق بحرارة في ظل امتناع الوزير لطفي علوان.

أردوغان وجه انتقادات ضمنية إلى علوان بقوله: “المدافعون عن الفائدة من رفاق الدرب استمحيكم عذرا، أنا لم ولن أمضي قدما مع المدافعين عن الفائدة. سأظل أتصدى للفائدة حتى آخر لحظة لشغلي هذا المنصب وسأواصل أيضا التصدي للتضخم. سنبحث التطورات من جميع الجوانب وسنحدد خطواتنا وفقا لهذا”.

وفي السياق نفسه قال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، محمد أمين أكمان، إن القيادة السياسة في تركيا رفضت استقالة العديد من المسؤولين مثل علوان قائلا: “نعلم أنهم لا يتمتعون بالقوة والقدرة الكافية لإعلان هذا الأمر مباشرة للرأي العام من خلال بيان صادر من جانبهم”.

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض الخميس الماضي معدل الفائدة مجددا، ليصبح 15 بالمئة، بينما لا يزال معدل التضخم النقدي مرتفعا ويلامس 20 بالمئة.