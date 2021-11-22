أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الحكومة أفسدت وأساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية، كما أساءوا للعديد من المفاهيم المقدسة باستغلال الدين.

تصريحات باباجان، جاءت في المؤتمر الإقليمي لحزبه بمدينة توكات، وذكر أن الأزمة الاقتصادية في تركيا “محلية الصنع” و “صناعة يدوية”.

ولفت باباجان إلى شعور الشباب في تركيا باليأس البلاد، متابعا: “لدينا سكان شباب يحاولون الهجرة من مقاطعات إلى أخرى. إذا كانت بلادنا لا تستطيع أن توفر حياة كريمة لشبابها وأطفالها في ظل دوامة سوء الإدارة هذه، فماذا يجب أن يفعلوا؟ العائلات غير سعيدة أيضا. تنكسر قلوبنا عندما نرى هذه اللوحة”.

وأكد باباجان أن تركيا كلها تعاني من الشعور بالإرهاق، فالبلد كله في حالة كساد، والناس الجميلون في هذا البلد لا يستحقون هذا التعاسة.

مشيرًا إلى أنه لا أحد في البلاد متأكد من توفير قوت يومه لليوم التالي، تابع باباجان حديثه على النحو التالي: “ترى أسعار أجهزة الكمبيوتر وأسعار الهواتف والأجهزة اللوحية. المنتجات التي يشتريها الشباب عن طريق توفير مصروف الجيب في تركيا باهظة التكلفة. قال لي صديق لي: إنني أدخر لشراء جهاز إلكتروني بسيط منذ ثلاثة أشهر. السعر يرتفع كل شهر. أجمع المزيد. ترتفع مرة أخرى. هذا ليس تضخم. إنها مثل محاولة ملء دلو به ستة ثقوب”.