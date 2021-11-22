أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، إنه لا يمانع بخصوص وجود وزيرة محجبة ضمن حكومة يشكلها الحزب حال فوزه بالانتخابات.

في لقاء مع صحيفة خبرترك، تلقى كليجدار أوغلو، سؤالا حول ما إن كان الحزب سيشرك وزيرة محجبة ضمن التشكيل الرئاسي، شرط تمتعها بالمؤهلات المتوافقة حال فوز الحزب بالرئاسة.

وخلال إجابته عن هذا السؤال أشار كليجدار أوغلو إلى وجود سيدات محجبات داخل مجلس الحزب، وأخريات يشغلن رئاسة شعب الحزب.

أضاف قائلا: “ولما لا! لا تقلقوا بشأن هذا الأمر وسترون. قول شيء وعدم تنفيذه يعني عدم المصداقية. ومبدئي الأساسي هو الوفاء بما أتعهد به. أرى أن تركيا تجاوزت هذه النقطة بالفعل، ولم تعد جميع فئات المجتمع تناقش هذا الأمر. ما أسعى إليه هو خلق مستقبل أفضل للبلاد”.

يأتي ذلك بعد أن أدلى زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو بتصريحات أعلن فيها أنهم عازمون على الإقدام على خطوة تسوية وتسامح مع جميع شرائح الشعب التي أهملت في الأيام التي حكم فيها الحزب تركيا، وعلى وجه الخصوص فئة المحافظين، مؤكدًا أن حزبه سيقوم بالنقد الذاتي المطلوب وأنه سيقيم جذور سلام مع الشعب بكل أطيافه.