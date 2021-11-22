أنقرة (زمان التركية) – يستعد مخرج مسلسل وادي الذئاب، عثمان سيناف، للعودة إلى شاشات التلفاز من جديد بمسلسل “الذئب الوحيد”.

وأثار الإعلان الترويجي الأول للمسلسل ضجة بوسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث برز خلال الإعلان الترويجي عبارة “أصله ذئب، فشبل الذئب سيصبح ذئبا”.

يُذكر أن الأسبوع الماضي شهد انطلاق أعمال تصوير المسلسل الذي سيشبه بقصته وطاقم أعمال كوادي الذئاب وقطاع الطريق لن يحكموا العالم.

طاقم المسلسل

وسيضم طاقم المسلسل كلا من جيهان أونال وداملا جولباي وكورشات ألنياتشيك ومراد هان وحسن دينيز ياران وبولات بيلجين ودينيز إيفين.

قصة المسلسل

سيسلط المسلسل الضوء على تاريخ تركيا القريب، حيث سيتناول الانقلابات السابقة وجرائم القتل والأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد.

هذا وسيبحث المسلسل، أيضا الصراع بين الخير والشر في ضوء الانهيارات الاجتماعية بجانب نقاط التحول في تاريخ تركيا القريب.