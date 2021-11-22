ماتادي (زمان التركية) – فر أكثر من 100 محتجز ونزيل بشكل جماعي من سجن مكتظ في ماتادي، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يشيع الهروب الجماعي من السجون.

حالة الهروب الجديدة، بحسب الصحف المحلية، بدأت بوصول شخصان مسلحان من الخارج إلى السجن وفتحا النار على حراس الأمن.

وأدى الاشتباك الذي اندلع إلى مقتل أحد حراس الأمن وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

ولم يعرف بعد بالضبط عدد الأشخاص الذين فروا بعد الهروب الجماعي من السجن الذي يضم 700 سجين. ومع ذلك، تقدر السلطات أن أكثر من 100 سجين قد فروا.

السجن الذي بني عام 1939 ومصمم لاستيعاب ما يصل إلى 150 سجينًا، تعرض مؤخرًا لانتقادات شديدة بسبب حالة الاكتظاظ داخله.