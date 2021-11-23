القاهرة (زمان التركية)- استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس جرودنبرج، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء تطورات الصراع الجاري في اليمن، وسبل إحلال التسوية السياسية في البلاد على نحو يُنهي معاناة الشعب اليمني.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن بالغ القلق حيال التصعيد الحوثي، المدعوم إيرانياً، خاصة على جبهة مأرب التي تضم ملايين النازحين الذين فروا من ويلات الصراع في مناطق أخرى باليمن.

وأكد أبو الغيط أن الطرف الحوثي أظهر عدم اكتراث بكافة نداءات السلام، مشيراً إلى أهمية بذل قدر كافٍ من الضغوط الدولية من أجل حمل الحوثيين على الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار وبدء مسار جاد للمحادثات السياسية.

وأوضح البيان أن أبو الغيط شدد على أهمية دعم حكومة اليمن الشرعية في هذه المرحلة الخطيرة من مسار النزاع، خاصة في ضوء ما تبذله هذه الحكومة في عدن من جهود لخدمة السكان وسط ظروف أمنية بالغة الصعوبة.

وأشار إلى أن أبو الغيط استمع لعرض من المبعوث الأممي حول آخر تطورات النزاع، في أبعاده الأمنية والسياسية، وأنه حرص على الإعراب عن دعم الجامعة العربية لجهوده في التواصل مع كافة الأطياف اليمنية من أجل خلق أرضية مناسبة لإطلاق التسوية.