أنقرة (زمان التركية) – غادر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قاعة البرلمان بعد تعرضه للسخرية.

خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لعام 2022، تحدث وزير الداخلية سليمان صويلو حول جهود مكافحة الإرهاب.

فجأة توقف صويلو عن الحديث، ونظر إلى نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، وأمره بألا يضحك وهو يتحدث.

بعد كلمات صويلو، تصاعد التوتر في البرلمان، نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير والشعوب الديمقراطي وقفوا من أماكنهم، ليغادر بعدها صويلو البرلمان.

على إثر ذلك رفع البرلمان الجلسة بدعوى أخذ قسط من الراحة.