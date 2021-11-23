أنقرة (زمان التركية) -شهدت أسعار المواد الغذائية في تركيا ارتفاعًا بنسبة 51 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2020، في ظل معد تضخم نقدي يلامس 20 بالمئة.

وفقا لتقرير وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد (Kamu-Ar) حول التضخم لشهر نوفمبر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بنسبة 8٪ مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت الزيادة في العام الماضي 51٪.

وكانت الزيادة في منتجات مثل الخبز واللحوم والأسماك والحليب، ومنتجات الألبان والزيت والبقول والخضروات هي العامل المحدد في زيادة أسعار المواد الغذائية.

كما ارتفعت أسعار الخبز والطحين والبرغل والمعكرونة بنسبة 9.4 بالمائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت أسعار اللحوم ومجموعات الأسماك بنسبة 12.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفعت أسعار الحليب ومنتجات الألبان ومجموعة البيض بنسبة 8.7 في المائة في نوفمبر، وارتفعت أسعار الزيت بنسبة 8.1 في المائة.

ووفق التقرير، انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 0.3٪ في نوفمبر، ارتفعت أسعار الخضروات مثل الطماطم والكوسا والباذنجان بنسبة 3.7٪ شهريًا، ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الأطعمة المصنعة الأخرى بنسبة 7.3٪ بسبب إلى ارتفاع أسعار منتجات مثل السكر والشاي والعسل.