أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، توران أيدوغان، إن 780 رضيعًا يمكثون في السجون مع أمهاتهم، دون أن تستجيب الحكومة لطلبات تحسين أوضاعهم.

وفي كلمة بالبرلمان التركي حول وضع الأطفال في تركيا، أوضح البرلماني المعارض أن المقترحات المقدمة إلى البرلمان بشأن الأطفال الذين يعيشون بالسجون في بيئات صحية لا تتخذ خطوات ملموسة بشأنها.

وأضاف أيدوغان: “لقد مضى وقت طويل على تولي البرلمان مسؤولية ضمان أن يعيش الأطفال في بيئة صحية، على سبيل المثال، وفقًا لبيانات وزارة العدل لعام 2021، تم احتجاز ما يقرب من 345 طفلاً و780 رضيعا في السجون التركية مع أمهاتهم”.

وأكد أيدوغان أنهم عبروا عن حساسيتهم تجاه هذه القضية واقترحوا لائحة قانونية، ولكن لم يتم النظر إليها.

وتابع النائب التركي: “قلنا بإصرار إنه يجب إنشاء لجنة بشأن هذه المسألة، والنتيجة هي نفسها كما هو الحال دائمًا. أدارت الحكومة ظهرها للأطفال الذين يدورون في دوامة الشر التي خلقتها. وينبغي أن يتابع البرلمان هذه القضية الحساسة وتتحمل المسؤولية الفورية”.

وفق تقرير لجمعية حقوق المعيشة صدر في أكتوبر الماضي، فإن الأطفال داخل السجون التركية يحظون بمعاملة السجناء، مشيرا إلى فصل السلطات للأطفال الرضع عن أمهاتهم خلال فترة الحبس الافتراضي وهو ما يعرض الأطفال للجوع.