أنقرة (زمان التركية) – فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة في أسعار الغاز النفطي المسال، في ظل التراجع الحاد لليرة أمام العملات الأجنبية.

واعتبارا من الغد الأربعاء، سيرتفع سعر الغاز النفطي المسال بنحو 19 قرشا.

تأتي هذه الزيادة بعد سعر الغاز النفطي المسال سابقا بنحو 45 قرشا.

اتحاد ملاك محطات الطاقة والغاز الطبيعي والوقود التركي قال إنه اعتبارا من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تقرر فرض زيادة في أسعار منتجات الوقود السائل وستنعكس هذه الزيادة على أسعار محطت الوقود، بنحو 19 قرشا للتر الواحد.

ويتأثر الوقود في تركيا بسعر صرف الدولار، حيث يتم استيراد المنتجات النفطية من الخارج.