أنقرة (زمان التركية) – نصح فيلي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة طبيب نفسي.

الدعوة التي وجهها أغبابا إلى أردوغان، تأتي تعليقا على إنكار الأزمة الاقتصادية، من قبل الرئيس أردوغان والحكومة.

أغبابا قال إنه في ظل حالة الانهيار الاقتصادي في تركيا ومعاناة الشعب، يواصل السياسيون السخرية من عقول الناس، من خلال ترديد نغمة أن الاقتصاد جيد.

أضاف فيلي أغبابا: “لقد دمروا اقتصادنا. كيمياء عقولهم معطلة. يحتاج سياسيو حزب العدالة والتنمية بشكل عاجل إلى الذهاب إلى طبيب نفساني. خاصة رجب طيب أردوغان. يوجد العديد من علماء النفس المتخصصين في تركيا”.

نائب رئيس الحزب المعارض، قال: “إنهم لا يعيشون حقًا في تركيا. يقول السيد بن علي يلدريم إن تركيا تعيش في ظروف أفضل مما في أمريكا. وبسبب هذه الكلمات يحتاج يلدريم حقا للعلاج النفسي والحصول على قسط من الأساسي خاصة في الرياضيات”.

واعتبر أغبابا أن أعضاء حزب العدالة والتنمية يسخرون من عقول الشعب بتصريحاتهم المثيرة للجدل.