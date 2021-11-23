أنقرة (زمان التركية) – تنهار العملة المحلية التركية بشكل ملحوظ، بعد أي تصريح يدلي به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

أمس الاثنين، عقب تصريحات لأردوغان، ارتفع سعر الدولار مجددا أمام ليحقق 11,46 ليرة.

وكان أردوغان اعتبر أن هناك مؤامرات تحاك حول الليرة وأسعار الفائدة، مؤكدا أن ارتفاع سعر الصرف لا يؤثر مباشرة على الاستثمار والإنتاج والتوظيف.

وقال: “مصممون على فعل الشيء الصحيح لبلدنا من خلال الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة للتصدير بدلا من الحلقة المفرغة لأسعار الصرف العالية والفائدة المنخفضة”.

يذكر أنه على الرغم من التضخم المرتفع الذي يلامس 20 في المائة، بدأ البنك المركزي (CB) في تخفيضات أسعار الفائدة التي طلبها الرئيس رجب طيب أردوغان في سبتمبر، ووصل هذا المعدل إلى 400 نقطة أساس مع الخفض الأخير هذا الشهر.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين تحدثوا إلى Financial Times البريطانية، إذا لم يتمكن البنك المركزي من التخلص من تأثير خطاب أردوغان، فإن احتمال تعافي الليرة منخفض للغاية.