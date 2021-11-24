أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي السابق عن حزب العدالة والتنمية، أيدين أونال إن تركيا على شفار كارثة، داعيًا الرئيس التركي إلى عدم الحديث عن الاقتصاد مجددا وأن يتولى ذلك المختصون.

أيدين أونال أكد على أنه يجب أن تمنح جميع السلطات والمسؤوليات لوزير المالية، بحيث يكون هو من يحق له الإدلاء بتصريح حر فيما يتعلق بالاقتصاد.

يأتي ذلك بعد أن تصدر هاشتاج “#AllahAşkınaSus ” الذي يعني بالعربية “بالله عليك اصمت” مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لمطالبة الرئيس أردوغان بالسكوت وعدم الحديث، بسبب تأثير تصريحاته المتتالية على الليرة، التي فقدت 60 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.

وأضاف أونال: “يجب تغيير رئيس البنك المركزي على الفور، ويجب تعيين شخص يمكنه الاعتراض عند الضرورة، ويكون شجاعًا ومرنًا ويحمي استقلاليته في جميع الظروف، كرئيس للبنك المركزي”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أونال كاتب خطابات الرئيس رجب طيب أردوغان سابقا.

تابع أونال قائلا: “يجب أن يتم إعداد تصريحات الرئيس الخاصة بالاقتصاد بدقة بالتشاور مع الوزير ومحافظ البنك المركزي الجديد، والتأكد من أنه يدلي بتصريحات مطمئنة بعيدًا عن مفاهيم مثل الحرب”.

وأشار أونال إلى أن خطورة الموقف واضحة، وأن كل من يبقى صامتا في مثل هذه الفترة هو المسؤول، فمن واجب كل من لديه السلطة والصوت أن يقول إن شيئًا ما خطأ. يجب على الجميع تحمل المسؤولية.