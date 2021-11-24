أنقرة (زمان التركية) – اقترح برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، على الأتراك شراء 2 حبة طماطم و3 فلفل فقط، لمواجهة ارتفاع الأسعار.

مع تعمق الأزمة الاقتصادية، جاءت المقترحات المثيرة للاهتمام من من نائب حزب العدالة والتنمية في إيلازيغ، زولفو دميرباغ.

دميرباغ، قال إنه في العادي إذا كان الناس يأكلون 2 كيلو من الطماطم في الشهر، فيمكنهم شراء 2 حبة من الطماطم. وأضاف النائب: “إذا كنا نأكل 2 كيلوغرامين من اللحم شهريًا، فيمكننا أن نأكل نصف كيلو”.

وتابع النائب التركي: “استخدام الخضروات المبكرة في الشتاء ليس مفيدًا جدًا للصحة على أي حال. دعونا نشتري 3 حبات فلفل”.

ومع ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية في تركيا، ينتظر الأتراك موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع. تجاوز سعر صرف الدولار في تركيا 13 ليرة تركية.