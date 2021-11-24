أنقرة (زمان التركية) – شهدت عدة من مدن تركية احتجاجات ليلية للمطالبة برحيل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومته، بعد الانخفاض الحاد في سعر الليرة.

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بشكل غير مسبوق الثلاثاء متجاوزا 13.40 ليرة.

بعد الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، نزل مواطنون مساء أمس الثلاثاء، إلى الشوارع في عدة مدن تركية على رأسهم أنقرة وإسطنبول وإزمير وسامسون وكوجايلي وإسكي شهير.

وحمل المواطنون الغاضبون القدور والمقالي الفارغة، إشارة لحالة الفقر التي يعيشون فيها، وسوء مسار الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة.

وردد المتظاهرون هتافات مثل “استقالة أردوغان، استقالة العدالة والتنمية، اصمت يا أردوغان، انتخابات مبكرة، أنتم غرقتكم، ستحاكمون”.

وعرقلت قوات الأمن المسيرات الغاضبة بإغلاق بعض الميادين على رأسهم ميدان تقسيم، فضلا عن اعتقال أكثر من 15 شخصا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال يوم الإثنين إنه غير قلق من ارتفاع أسعار الصرف مقدما الشكر للبنك المركزي على رفع الزائدة.